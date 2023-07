PRF prende suspeitos de roubar shoppings na Zona Norte

Rio - Três suspeitos foram presos por furtar diversas mercadorias em lojas dos shoppings Carioca e Nova América, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (13). Investigados por praticar o mesmo crime em estabelecimentos no município de Nova Iguaçu, um homem e duas mulheres foram detidos em flagrante durante uma abordagem na Br-116, altura de São João de Meriti, na Baixada.

Policiais rodoviários federais realizavam uma operação de combate aos roubos de cargas nas rodovias do Rio quando avistaram um carro trafegando com manobras bruscas e ultrapassagens sem sinalização. Ao abordar os suspeitos, os agentes encontraram peças de roupas com etiquetas, cabides, alarmes de segurança, tênis e ferramentas elétricas.

O trio alegou que havia realizado compras no valor de R$ 2,5 mil na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, mas não havia comprovações. De acordo com a PRF, os policiais foram aos shoppings e tiveram acesso às câmeras de segurança das lojas, constatando que os três praticaram furtos. Além disso, os gerentes dos estabelecimentos reconheceram o grupo.

A ocorrência foi encaminhado à Polícia Judiciária e os produtos furtados foram devolvidos às lojas.