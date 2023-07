Homem morre e outro fica ferido após troca de tiros com a PM em operação na Zona Oeste

#Fuzil e grande quantidade de drogas foram apreendidos por nossos policiais do #39BPM, há pouco, durante operação na comunidade Rola Bosta, no complexo do Castelar, #BelfordRoxo. O criminoso que portava o armamento se feriu ao entrar em confronto, sendo socorrido ao hospital. pic.twitter.com/FuvsB7SZlY — @pmerj (@PMERJ) July 14, 2023

Rio - Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (14), ações em comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade. Um homem morreu após troca de tiros com a PM, e outro ficou ferido.Na Zona Oeste, policiais do 27ºBPM (Santa Cruz) realizaram uma operação em comunidades do bairro de Santa Cruz. A ação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos além de reprimir a prática de roubo de cargas. Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados e uma pistola foram apreendidas. Um homem foi preso pelos militares e conduzido à 36ª DP (Santa Cruz).Equipes do 14º BPM (Bangu) e do Grupamento Aeromóvel atuaram nas Comunidades da Vila Aliança, Vila Moretti, Coreia, Cavalo de Aço, Rebu, Sapo, Sossego, 48, Bicho Solto, Sanda, Santo André, Fumacê, Triângulo, Batan, Batanzinho, e Muquiço, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da unidade, a ação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos e reprimir as práticas de roubos de cargas e veículos na região.Durante a ação, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Após troca de tiros, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Com ele, dois fuzis foram apreendidos. O homem foi socorrido ainda com vida e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência ficou a cargo da 34ª DP (Bangu).Em Belford Roxo, policiais do 39ºBPM (Belford Roxo) estiveram na comunidade do Castelar. De acordo com relatos das equipes que atuaram na ação, os agentes foram atacados por tiros. Assim que se encerrou o confronto, um criminoso foi encontrado ferido, com um fuzil, munições e drogas. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Belford Roxo. O seu estado de saúde não foi divulgado, até o momento. A ocorrência foi registrada na 54ªDP (Belford Roxo).Ainda na Baixada, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram na comunidade do Buraco Quente para remover barricadas. Em cinco ruas da área, eles encontraram nove pontos de obstrução, totalizando 14 toneladas de material retirado das vias.