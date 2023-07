Família pede doações de sangue para MC Marcinho, internado após cirurgia

Rio - A família do MC Marcinho está pedindo doações de sangue para o cantor internado no Hospital Copa D'or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em publicação feita na tarde desta sexta-feira (14), familiares divulgaram a campanha e pediram para que as doações de qualquer tipo sanguíneo sejam feitas nos Bancos de Sangue Serum, localizados no Centro, na Barra da Tijuca e em Nova Iguaçu.

Na quinta-feira, MC Marcinho passou por uma cirurgia para implante de coração artificial e permanecerá internado até receber um transplante do órgão. De acordo com a direção do hospital, a operação foi bem-sucedida e o quadro do artista é considerado estável.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, foi submetido a cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento, segue estável e em recuperação", informou em nota.

DIA, o O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira e, apesar de estável, seu estado é considerado grave. Em conversa com o, o produtor Lincoln Lyra demonstrou otimismo em relação à recuperação do amigo

"Ele sofreu uma intervenção pra colocar o coração artificial justamente pra fazer com que os batimentos e a situação cardíaca viesse ao normal. Mas, de certa forma, a gente crê que isso é um encaminhamento pra que as coisas melhorem. O coração dele tá muito debilitado e isso pode conduzir pra uma situação de melhora, uma alternativa. Estamos orando e pedindo a Deus que traga um milagre pra vida dele", declarou o diretor artístico da Labidad Music, empresa que gerencia a carreira do artista.

Banco de Sangue Serum no Centro do Rio

Endereço: Avenida Marechal Floriano, 99 - Centro

Estacionamento conveniado: Avenida Passos, 120 - Centro

Atendimento: (21) 3233-5950 ou (21) 99829-7417

Banco de Sangue Serum na Barra da Tijuca, Zona Oeste

Endereço: Casa Shopping, no Bloco P, Pavilhão. O shopping fica localizado na Avenida Ayrton Senna, 2150 - Barra da Tijuca

Atendimento: (21) 3233-5950 ou (21) 99829-7417

Banco de Sangue Serum em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Endereço: Hospital da Posse, localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, em Posse, Nova Iguaçu

Atendimento: (21) 99829-7417