Joice Hasselmann grava vídeo em que chama Carla Zambelli de 'bandida'

Brasília - No cenário político brasileiro, mais uma polêmica ganhou destaque entre quinta-feira (13) e sexta (14), envolvendo a ex-deputada Joice Hasselmann e a parlamentar Carla Zambelli (PL-SP). A troca de acusações e insultos nas redes sociais viralizou nas redes sociais.



A discussão teve início quando Joice publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual faz duras críticas a Carla Zambelli. A ex-deputada alega que Zambelli está em "maus lençóis" e caminha para a cassação de seu próprio mandato. Hasselmann ainda chamou ex-colega de "burra", "bandida" e a descreveu como uma personagem "folclórica".

“Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. Uma figura que é um personagem folclórico, risível, digno do deboche dos deputados da Câmara, que aliás não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente”, disse a ex-deputada.

Essa não é a primeira vez que as duas trocam farpas publicamente. Joice também mencionou um episódio ocorrido anteriormente, no qual Carla sacou uma arma e apontou para Luan, um homem negro, em um bairro nobre de São Paulo. O episódio ocorreu na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

“Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra”, zombrou Hasselmann.

Recentemente, o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Netto, em depoimento à Polícia Federal, afirmou que a deputada federal pediu para ele invadir as contas de e-mail e o telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o hacker disse ter tentado entrar no sistema de segurança das urnas eletrônicas, sem sucesso.

Joice Hasselmann, ao mencionar as acusações envolvendo Zambelli, afirmou que os encontros da deputada com o hacker eram "conspiradores contra a democracia brasileira".

Zambelli rebateu

Em resposta às acusações de Joice Hasselmann, Carla Zambelli questionou ao jornal O Globo o desempenho eleitoral da ex-deputada, mencionando que ela teria conquistado apenas 13 mil votos nas eleições de 2022, mesmo tendo gasto mais de R$ 3 milhões para sua campanha.