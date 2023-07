Quinta etapa do Desafio COR é realizada no Centro de Operações Rio

Rio - Nesta sexta-feira (14), foi realizada a final do Desafio COR V, que teve como tema desta edição “Game Jam”. A iniciativa foi realizada pelo Centro de Operações Rio (COR) e pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio (ABMEN), FCJ RIO Venture Builder e Código Brazuca, e contou com a participação de 20 participantes, divididos em quatro equipes de Naves do Conhecimento localizadas nas zonas Norte e Oeste da cidade. As equipes de Nova Brasília e da Penha foram as vencedoras.



O Desafio COR é um projeto que apresenta para startups, empresas e grupos técnicos interessados os desafios do Centro de Operações para aprimorar o seu desempenho na gestão de integração das operações de infraestrutura, logística e emergências urbanas. Estes desafios são organizados em formas de problemas, cujas soluções devem ser desenvolvidas com apoio de recursos oferecidos pela organização da iniciativa, como dados, ferramentas, conhecimentos e outros.



"O COR tem o objetivo de mudar o comportamento do cidadão, e uma das formas que fazemos isso é usando a tecnologia. Com essa edição do Desafio COR, nós focamos em falar com os cariocas mais jovens, e nada melhor do que usar jogos, uma maneira lúdica e educativa para ensinar a cultura de prevenção", disse Marcus Belchior, o chefe-executivo do Centro de Operações Rio.



Os participantes foram divididos em quatro grupos para desenvolver habilidades e criar jogos para conscientizar a população. Foram mais de 240 horas de aulas e mentorias, com a participação de especialistas do COR, professores e parceiros. O material desenvolvido ganhará visibilidade nas redes sociais do Centro de Operações Rio e serão disponibilizados nas principais plataformas digitais. Os games funcionam como uma nova forma da disseminação da cultura de prevenção e redução de riscos de desastres para o município do Rio de Janeiro.



"A gente trabalhou por meses nesse projeto, começando do zero e aprendendo muita coisa. Ter conhecido essa área pelo COR foi ótimo, além de termos aprendido como desenvolver os jogos nas Naves, também aprendemos sobre o funcionamento do COR e a sua importância para a cidade", contou Paulo Henrique Oliveira, estudante da Nave do Conhecimento da Penha, segundo colocado no Desafio, que fez dupla com Igor Fernandes.



O evento foi mediado pela jornalista Roberta Camargo e contou com a participação dos seguintes jurados: Aldo Alvim (Secretaria de Conservação), Leandro Chagas (subsecretário de Defesa Civil); Alexandre Vermeulen (Invest.Rio), Julio Urdangarin (subsecretário municipal de Transformação Digital e Integridade Pública), Willington Feitosa (coordenador de Cidade Inteligente); Hugo Augusto (professor na Escola Zion-Games); Marcus Lacerda (jornalista da Band News FM), Paulo Espanha (Kate Capital), Vinicius Franco (chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia) e Fernando Gonzales (assessor especial do Centro de Operações Rio).