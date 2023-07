Aviso de ressaca é prorrogado por mais um dia no Rio

Rio - A Marinha do Brasil prorrogou o aviso de ressaca em mais um dia no Rio. Com isso, o alerta que está vigente desde quinta-feira (13) passa a valer até às 6h de domingo (16). Ondas de 2,5 a 4 podem atingir a orla da cidade neste período, então a recomendação é que sejam evitadas atividades no mar, como esportes, passeios de barco e mergulhos.

A ressaca é motivada por um ciclone extratopical que passou pelo sul do Brasil, causando destruição e alagamentos em diversas cidades. O vendaval e as fortes chuvas causaram a morte de quatro pessoas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A passagem de uma frente fria fez a temperatura cair no Rio . O céu nublado e a previsão de chuva fraca afastaram os cariocas das praias nesta sexta-feira. Além disso, a cidade também apresenta ventos moderados a fortes (de 52 km/h a 76 km/h).

A previsão indica que haverá redução de nebulosidade no sábado, com a temperatura se mantendo entre 13º C e 25º C. O calor volta no domingo, com a máxima de 29º C. Apesar da frente fria, não deve chover durante o fim de semana na cidade.