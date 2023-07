Prefeitura do Rio faz operação de ordenamento público na Zona Oeste

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta quarta-feira (14), mais uma operação de ordenamento na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. A ação contou com um trabalho conjunto da Subprefeitura de Jacarepaguá com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

fotogaleria

A operação aconteceu nas Avenidas Ayrton Senna, Isabel Domingues e das Alagoas. Foram apreendidas estruturas que eram exploradas comercialmente de forma irregular, móveis, botijões de gás e utensílios para uso do comércio, além de alimentos sem procedência. Carros que se encontravam abandonados também foram apreendidos, juntamente a quatro banheiros químicos.

Três pontos clandestinos de energia elétrica foram desmontados por uma equipe da Rio Luz. A subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha, destacou que mais operações como essa serão realizadas na região. "Não vamos permitir que pessoas de má fé usem ou aluguem espaço público e o transforme em uma baderna. Muitos acreditam que podem mandar em área pública, mas aqui não é assim, aqui tem gestão", afirmou.

Na ação, foram retirados pela Comlurb mais de 600 quilos de resíduos. A operação contou ainda com a atuação da Coordenadoria de Controle Urbano(CCU) e da Guarda Municipal (GM).