Secretaria de Saúde monta ponto de vacinação na Quinta da Boa Vista durante o fim de semana

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde montou, neste fim de semana, um ponto de vacinação contra a Covid-19, Gripe e Hepatite B, na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O objetivo da ação é ampliar a cobertura vacinal da população.

A imunização acontece na Alameda das Sapucaias, até às 16h, neste sábado (15) e domingo (16), durante o evento "Domingo com Ciência na Quinta", realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A estudante Carolina Wahibe, de 28 anos, foi à Quinta da Boa Vista só para se imunizar contra a Hepatite B porque faz um curso de instrumentação cirúrgica. “Eu tomei a vacina porque para entrar no estágio é obrigatório. Estou tentando me qualificar para entrar na área da saúde e vim aqui só para isso”, contou.

Cleber Ribeiro, de 47 anos, é morador de São Cristóvão e aproveitou a caminhada para se imunizar. "As outras vacinas estavam todas ok, mas a hepatite não. Eu trabalho com comida, vendo doces caseiros e é bom estar imunizado. Me abordaram perguntando se eu queria me vacinar e eu disse que sim”, explicou.

A Secretaria Municipal de Saúde montou também um ponto de vacinação no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. A imunização será apenas no domingo (16), das 9h às 14h, próximo ao Teatro Carlos Werneck, no Posto 3.



Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra Covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. Nos pontos de vacinação, o imunizante da gripe estará disponível para adolescentes a partir dos 12 anos.