Presidente da Coreia do Sul faz visita surpresa à Ucrânia

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, fez uma visita surpresa à Ucrânia, neste sábado, 15, sendo a primeira ida dele ao país desde que assumiu o cargo. Durante a tarde, ele deve se encontrar com o ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a guerra.



Yoon Suk Yeol esteve em Bucha neste sábado, local que foi palco de um massacre no ano passado pelas tropas russas. Ele também visitou Irpin, que foi alvo de mísseis.



Embora a Coreia do Sul seja o nono exportador mundial de armas, desde o início do conflito na Ucrânia, forneceu apenas ajuda humanitária ao país. Ela também vendeu tanques e peças de artilharia à Polônia, que é um dos principais aliados de Kiev.