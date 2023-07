Light propõe desconto de até 60% em pagamento a credores como parte do plano de recuperação

A Light traz seis opções de pagamento a credores em seu plano de recuperação judicial, que foi entregue à Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 14. Destes, quatro apontam para recuperação integral de créditos, incluindo uma que prevê conversão de dívida em ações. Os outras duas dizem respeito a um leilão reverso com desconto de ao menos 60% dos créditos, e a uma emissão de novas debêntures, bonds ou instrumentos de dívida com desconto de 20%.

A primeira opção é a possibilidade de recebimento integral e à vista de créditos de até R$ 10.000,00 por cada credor detentor de títulos de dívida na data de apresentação do plano, especialmente debenturistas. Esta é direcionada a quase 25 mil investidores pessoas físicas (mais de 60% do total) que compraram debêntures da companhia.



Outra opção é a capitalização de créditos quirografários de titularidade dos credores, no âmbito do qual os referidos credores receberão novas ações a serem emitidas pela Light S.A., sendo assegurado aos acionistas direito de preferência para a subscrição do aumento.



Outras duas possibilidades que apontam recebimento integral de créditos mencionam que: a Light e a Light Energia são coobrigadas, em condição de credor apoiador; e que a Light e a Light SESA são coobrigadas, em condição de credor apoiador, participando de captação de novos recursos.



Já a realização de um leilão reverso, para antecipação do pagamento dos créditos quirografários, menciona que só poderão participar credores que ofereçam um desconto não inferior a 60% do respectivo crédito.



Por fim, existe a possibilidade de emissão de novas debêntures, bonds ou instrumentos de dívida equivalentes para pagamento dos créditos de titularidade dos credores quirografários, com desconto de 20%.