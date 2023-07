Barroso pede à CPMI informações sobre quebra de sigilo de Silvinei Vasques

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 48 horas para a CPMI do 8 de Janeiro apresentar informações sobre a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.



“O pedido será analisado após as informações, em razão da excepcionalidade da apreciação de medidas de urgência”, afirmou o ministro.



A decisão se dá após um pedido da defesa de Silvinei, que acionou o Supremo nessa sexta-feira, 14, para suspender a medida.