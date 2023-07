Polícia prende homem após agressão à companheira na Zona Norte

Rio - Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (15), após agredir a companheira em Maria da Graça, Zona Norte do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Jacarezinho realizavam patrulhamento na Rua Feliciano de Aguiar quando foram acionados pela vítima. Aos policiais, a mulher alegou ter sido agredida pelo companheiro.

Os agentes realizaram buscas pela região e localizaram o homem, que foi preso e encaminhado à 44ª DP (Inhaúma).

Na última quarta-feira (13), um, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Após ser detido por policiais da 35ª DP (Campo Grande), Lucas Alberto Cardozo da Silva, de 22 anos, confessou ter arremessado água fervendo no peito e no rosto da ex-companheira.