Tiroteio termina com suspeito morto em comunidade na Zona Norte

Rio - Um suspeito morreu após um tiroteio na noite desta sexta-feira (14), na Estrada do Otaviano, no bairro de Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam uma ação de patrulhamento na comunidade Faz Quem Quer quando foram atacados por criminosos e revidaram. Após o fim do confronto, eles encontraram o suspeito ferido e o encaminharam ao Hospital Carlos Chagas.

Com o bandido, os agentes apreenderam uma pistola equipada de um dispositivo conhecido como Kit Roni, utilizado para facilitar o carregamento e melhorar a estabilidade da arma.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).