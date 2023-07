Putin: 'Principal objetivo do acordo para grãos ucranianos não foi alcançado'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado, 15, que o principal objetivo do acordo para o transporte de grãos ucranianos, que expira em 17 de julho, não foi alcançado, durante uma conversa por telefone com seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"Vladimir Putin destacou que as obrigações estabelecidas no memorando entre Rússia e ONU sobre a retirada dos obstáculos para a exportação de alimentos e fertilizantes russos ainda não foram cumpridas", informou o Kremlin.

"O principal objetivo do acordo, a entrega de grãos aos países em necessidade, em particular no continente africano, não foi alcançado", acrescentou a presidência russa em um comunicado que relata a conversa entre Putin e Ramaphosa.

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, que atua como mediador entre Ucrânia e Rússia, afirmou na sexta-feira, 14, que Putin "concordava" em prolongar o acordo para a exportação de grãos ucranianos.

Mas o Kremlin negou ter feito qualquer declaração sobre o tema. Putin lamentou na quinta-feira, 12, que nenhum dos pedidos da Rússia tenha sido levado em consideração nas negociações para prorrogar o acordo.

O pacto, assinado em julho de 2022 em Istambul, já foi assinado em duas oportunidades. O acordo em vigor expira à meia-noite de segunda-feira, 17, horário de Istambul (18H de Brasília).

A negociação permitiu desde então a exportação de 33 milhões de grãos a partir dos portos ucranianos, apesar do conflito.