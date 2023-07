Vídeo: Carro cai em canal após capotar na Zona Sul do Rio

Rio - Um carro capotou e caiu no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (14). Três mulheres, que não tiveram as identificações divulgadas, ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h20 para ocorrência, próximo a Praça Sibelius, e socorreram as mulheres. Uma delas recusou atendimento e as outras foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto.

Um vídeo gravado por um motorista que passou pelo local do acidente mostra as vítimas ainda dentro do canal, com o automóvel de cabeça para baixo.

CONFIRA

Um carro capotou e caiu no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, na noite desta sexta-feira.#ODia



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/znKkCvSAZw — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2023

O carro foi retirado do canal por agentes da prefeitura na manhã deste sábado (15). Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) estiveram no local, mas não houve registro de interferência no trânsito.