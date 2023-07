Homem morto na quadra da São Clemente será enterrado no Catumbi neste sábado

. As publicações mostravam a estrutura sendo montada para um evento produzido por Sidney. A vítima era produtora de eventos e organizava o local quando um criminoso se aproximou e disparou contra seu peito. Rio - O corpo de Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos , será enterrado neste sábado (15), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Zona Norte do Rio, às 17h. O velório será realizado na capela E. O homem foi morto a tiros na sexta-feira (14), na quadra da escola de samba São Clemente, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Cerca de duas horas antes de ser assassinado, Sidney usou suas redes sociais para compartilhar postagens contendo a sua localização . As publicações mostravam a estrutura sendo montada para um evento produzido por Sidney. A vítima era produtora de eventos e organizava o local quando um criminoso se aproximou e disparou contra seu peito.

Vítima fez publicação com sua localização horas antes de ser morto Reprodução



Sidney chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas chegou sem vida na unidade. Testemunhas disseram aos agentes que um homem entrou na quadra da São Clemente e atirou contra a vítima e fugiu em seguida.



A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



A DHC apura se o homem que foi flagrado correndo é o suspeito de atirar contra Sidney. De acordo com as imagens, o suposto autor do crime sobe em uma moto que o esperava no local. Depois, o condutor e o carona desaparecem entre os carros.

Suposto autor do crime subiu em uma moto e desapareceu entre os carros na Avenida Presidente Vargas Reprodução



Além de ser produtor de eventos, Sidney fazia trabalhos como produtor musical e era um dos líderes comunitários do Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio. A vítima também trabalhava como assessor na Secretaria Especial de Juventude do Rio. O órgão lamentou a morte do colaborador e destacou que já está dando apoio aos familiares.