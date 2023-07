Comlurb organiza esquema especial de limpeza para jogo entre Flamengo e Fluminense

Rio - A Comlurb preparou um esquema especial de limpeza para o clássico entre Flamengo e Fluminense que acontece na tarde deste domingo (16), no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. A partir das 8h, os funcionários realizarão uma lavagem hidráulica com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito.

A higienização acontecerá no entorno do estádio, incluindo os calçadões, o acesso às rampas de entrada e as principais vias da região. O planejamento operacional prevê a presença de 141 garis fazendo o serviço antes, durante e após a partida, além de dez funcionários do projeto Calçada de Responsa e três caminhões-pipa.

Além da lavagem hidráulica, será realizada a varrição e remoção dos resíduos com apoio de uma mini varredeira e duas varredeiras de grande porte.

A última equipe da Comlurb trabalhará a partir das 21h até que todo o entorno do estádio esteja limpo. Os grupos contarão com dois caminhões compactadores, outros dois do tipo satélite e um basculante. Por fim, 60 contêineres de 240 litros serão colocados nas barreiras de acesso ao estádio e ao longo de todo o calçadão.

Esquema de segurança

A Polícia Militar contará com um efetivo e 1,2 mil agentes para atender dois jogos do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, no Rio. No sábado (15), o Botafogo enfrenta o Bragantino no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte. A partir das 16h de domingo, Flamengo e Fluminense jogam no Estádio do Maracanã.

Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) trabalharão em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Regimento Polícia Montada (RPMont) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), além dos batalhões de área. O Grupamento Aeromóvel (GAM) fará o monitoramento aéreo.

O deslocamento de público para os estádios receberá atenção das unidades da PM nas vias públicas e nos modais de transporte através do Grupamento de Policiamento Ferroviária (GPFer), outras unidades que margeiam as áreas de acesso ao estádio e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Os pontos de concentração de torcedores em municípios fora da cidade do Rio também terão reforço no policiamento. A corporação monitora possíveis membros de torcidas organizadas que estão impedidas de acessar o estádio, conforme determinação judicial.