Após vaquinha, estudante de nutrição consegue arrecadar dinheiro para estudar em Portugal

Rio - A estudante Geovanna Dias, de 22 anos, queapós ser selecionada para estudar na Universidade do Porto, em Portugal, conseguiu atingir a meta. A jovem cursa nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e se classificou para o programa de mobilidade acadêmica, de setembro deste ano até fevereiro de 2024.A bolsa de estudos não inclui os custos de hospedagem, visto e passagens aéreas. Com isso, a jovem decidiu criar uma vaquinha, que ganhou grande repercussão nas redes sociais. "Antes de toda a divulgação, não tinha entrado nem metade do valor que eu precisava, depois que as pessoas foram recebendo através dos meios de comunicação, fui conseguindo arrecadar o dinheiro e queria muito agradecer porque se não fosse com a ajuda da imprensa, não teria conseguido”, disse a estudante aoApós alcançar a meta para custear os gastos da viagem, a ansiedade da estudante está cada vez maior. "Com o pouquinho de cada pessoa, a gente conseguiu bater a meta e agora eu estou mais ansiosa do que nunca, se eu pudesse iria amanhã. Ainda bem que eu estou no final do período na faculdade porque eu já não tenho mais cabeça, eu durmo e acordo pensando nisso", comentou.A partir de agora, a estudante aguarda a liberação do visto, que pode sair em até 90 dias. "Essa é nossa preocupação agora. O consulado está lotado, eu fui entregar os documentos e eles disseram que tem muito processo. Agora é rezar para dar tempo porque o consulado dá um prazo de 90 dias e a faculdade mandou a carta com dois meses de antecedência. A conta não bate, mas estamos rezando para dar tudo certo”.Além da ajuda financeira, Geovanna recebeu muitas mensagens de carinho através das redes sociais. "Durante a semana, meus pais trabalham e eu estudo, fica naquela correria e a gente não se vê muito, mas eu sentei com eles hoje e ficamos comentando sobre a importância dessa vaquinha, não só financeiramente, mas como recebemos tanto carinho de todas as formas, dos amigos do trabalho deles, todo mundo se mobilizou para ajudar de alguma forma, rolou uma comoção mesmo. Brasileiros que moram em outros países me desejando boa sorte e me ajudando. Até estudantes da Universidade de Porto me procuraram para dizer que eu vou adorar e que vou ser muito bem recebida", contou.Nas redes sociais, Geovanna agradeceu todo o apoio e carinho que recebeu dos internautas. "Queria agradecer muito a todo mundo que ajudou como pôde. Nem acredito que deu certo e não tenho palavras para descrever como estou feliz e como isso foi e sempre será importante para mim. Obrigada gente", escreveu.