Incêndio atinge madeireira em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio de uma madeireira em São Rafael, na Zona Leste de São Paulo, na madrugada deste sábado, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 14 viaturas foram acionadas e direcionadas até o local.

Conforme a corporação, o chamado veio às 2h10, quando, inicialmente, foram encaminhadas nove viaturas. Por volta das 3h, no entanto, já haviam sido direcionadas 14 viaturas.



O Corpo de Bombeiros utilizou uma retroescavadeira para apagar as chamas de uma pilha de madeira que incendeia no local. Até a última atualização desta reportagem, o fogo ainda não havia sido extinto. Não houve registros de vítimas.