Petrobras retoma prestação de serviços de suporte à Paraná Xisto

A Petrobras informou que retomou, na noite desta sexta-feira, 14, os serviços de suporte administrativo e técnico temporário à Paraná Xisto, após o cumprimento das obrigações contratuais assumidas em 2022 pela canadense Forbes Resources Brazil Holding S.A., compradora da refinaria.



A unidade, situada em São Mateus do Sul, no Paraná, foi privatizada em novembro de 2022. Pelo contrato, a Petrobras seguiria administrando a refinaria até que a nova empresa constituída (Paraná Xisto) pudesse operar sozinha. Enquanto isso, a Petrobras seria remunerada pelo trabalho, o que não ocorreu. A estatal não informou o valor do contrato. Mas, conforme a Federação Única dos Petroleiros, o calote dado pela empresa canadense é estimado em cerca de R$ 140 milhões.



A petroleira brasileira destaca que, mesmo durante o período de suspensão, manteve todas as medidas sob sua responsabilidade para garantir a máxima segurança das pessoas e das instalações nas quais atua em São Mateus do Sul.