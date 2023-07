Cariocas curtem o sábado de sol na Quinta da Boa Vista

Rio - Cariocas aproveitaram a aparição do sol, neste sábado (15), para curtir o dia na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Central da cidade. Famílias e amigos se reuniram no parque durante a manhã de calor.



Segundo o Climatempo, o sábado será de sol, com algumas nuvens no céu. A noite seguirá a estabilidade do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 11°C e 25°C.



Grupos fizeram piqueniques no gramado da Quinta enquanto curtiam o céu aberto e o calor da manhã. Alguns foram para passear e tirar fotos. Já outros aproveitaram o sol para praticar esportes e se exercitar.

Na sexta (14), a passagem de uma frente fria provocou tempo instável e fez a temperatura cair, marcando mínima de 14°C e máxima de 23°C. O dia contou com chuva fraca e o céu permaneceu nublado.



No domingo (16), o tempo vai continuar estável e também não há previsão de chuva, apesar do nevoeiro que pode tomar conta de partes do estado ao amanhecer. O dia será de sol e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. A temperatura sobe e o domingo terá máxima de 30°C e mínima de 12°C.



Alerta de ressaca



A Marinha do Brasil prorrogou, até às 6h de domingo (16), o aviso de ressaca que está vigente na cidade desde às 21h de quinta-feira (13). Ondas de 2,5 a 4 metros de altura podem atingir o litoral da cidade do Rio até 9h de sábado (15), e ondas de 2,5 metros de altura até as 6h de domingo.



A Marinha recomenda que seja evitado o banho e a prática de esportes no mar em áreas que estejam em condições de ressaca. Durante o período, não se deve permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar. Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.



Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca. Ciclistas devem evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.



Em caso de acidentes, o banhista deve acionar as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em vez de mergulhar para tentar realizar o salvamento, recomenda à Marinha.

