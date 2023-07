Romário apresenta melhora após ser internado por infecção

Rio - O ex-jogador e senador Romário (PL), de 57 anos, apresentou uma melhora do quadro clínico nas últimas 24 horas. As informações são do boletim médico divulgado na tarde deste sábado (15). Oe está internado desde a noite de quinta-feira (13), no Hospital Barra d'Or.A assessoria do parlamentar informou que ele permanece com "antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”.O ex-jogador passou, em 2021, por umaem Copacabana, na Zona Sul. A assessoria de Romário disse à época que ele foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula e que o procedimento ocorreu sem complicações.Em 2016, Romário fez uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino. Na ocasião, ainda era considerada uma intervenção cirúrgica experimental.Já em 2013, quando era deputado federal,O procedimento cirúrgico teve a duração de seis horas e ocorreu bem, segundo boletim médico do Hospital Sarah Kubitschek, de Brasília.