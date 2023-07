Naturgy vai investir R$ 418 milhões no Brasil em 2023

A Naturgy está investindo R$ 418 milhões em 2023 no país em projetos de expansão, infraestrutura de rede, de sistemas e de digitalização. Somente no Rio de Janeiro, sua maior operação, o valor chega a R$ 364 milhões.



No Estado, o plano de obras da companhia prevê a expansão de redes para novas regiões nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Rio das Ostras, Barra Mansa, Macaé e Guapimirim com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento a clientes residenciais, comerciais, postos GNV e indústrias. A conclusão dessas obras ocorrerá até meados de 2024 e a construção de novos 50 quilômetros de rede.



Na capital fluminense estão em execução obras de ampliação de capacidade e interligação das redes de distribuição de gás natural existentes nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Taquara. Esses projetos consistem na construção de 7,7 quilômetros de rede que assegurarão um aumento da oferta de gás por conta do alto crescimento de projetos imobiliários residenciais e comerciais.



Em Mangaratiba e Itaguaí está em construção um gasoduto de 16,8 quilômetros (sendo 12,8 quilômetros de rede tronco e quatro quilômetros de rede distribuição em Itacuruçá) que vai atender todos os segmentos, de residências a indústrias. Outros projetos de ampliação e interligação de rede acontecem neste momento em Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de Meriti e também na capital. Nestes municípios estão sendo construídos 11,8 quilômetros de rede.



Em Rio das Ostras, a Naturgy também irá ampliar as redes de distribuição de gás natural existentes. O projeto consiste na construção de 11,4 quilômetros de rede de média pressão interligando as Estações de Regulagem Distritais (ERD).



Ainda dentro da área de concessão da distribuidora no estado, outro projeto que merece destaque é a ampliação e interligação de redes que serão realizadas ao longo de 2023 nos municípios de Barra Mansa, Macaé e de Guapimirim. A estimativa é de que sejam construídos mais 6,7 quilômetros de rede nestas localidades.