PGR pede arquivamento de ação contra deputado Zucco

Brasília - A vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo, pediu o arquivamento de ação contra o deputado Tenentec-coronel Zucco (Republicanos-RS), presidente da CPI que apura invasões do Movimento dos Sem Terra (MST), por suposta participação em atos antidemocráticos. A manifestação foi enviada na quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal.



Segundo a Procuradoria, o deputado já é alvo de outra investigação no Supremo sobre os bloqueios de rodovias realizados por caminhoneiros em protesto ao resultado das eleições de 2022. Na ação, Zucco é citado como um dos instigadores das manifestações classificadas como antidemocráticas.



Em maio, após a ação ser enviada ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a dar continuidade às investigações. O caso tramitava no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que declinou da competência após Zucco assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados e passar a ter foro privilegiado.



Segundo a acusação, Zucco "estaria perpetrando crimes mediante patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos".