Afegãos voltam a lotar o saguão de aeroporto em São Paulo

O aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, voltou a abrigar refugiados afegãos apenas duas semanas após 123 afegãos serem encaminhados para um abrigo em Praia Grande, no litoral paulista. Os imigrantes chegam ao Brasil com vistos de acolhida humanitária.

Segundo a Organização Não Governamental “Coletivo Frente Afegã”, na manhã deste sábado, 15, havia 62 refugiados esperando por abrigo. À tarde, 13 afegãos foram acolhidos, restando 43 aguardando encaminhamento.

"Precisamos de um local provisório com estrutura, que foi prometido na reunião do dia 30 de junho entre os três poderes, municipal, estadual e federal", afirmou Aline Sobral, voluntária da ONG ao portal G1.



Desde setembro de 2021, o governo brasileiro já emitiu mais de 9 mil vistos de refúgio para afegãos. Muitos chegam ao país sem ter para onde ir e ficam no aeroporto à espera de acolhimento.



Em entrevista no dia 1º de julho, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que seria criada uma rede para acolher esses refugiados com os vistos já emitidos:



"Vamos montar rede necessária para acolher essas pessoas, uma vez que houve entrega dos vistos, já que algum momento essas pessoas cheguem ao Brasil. Temos lei brasileira de migrações, temos obrigações previstas e compromisso internacional do Brasil. É uma política necessária de acolhida. Precisamos garantir a lei ao que estão no território nacional e os que vão chegar nos vistos concedidos"



Desde 2021, quando o grupo radical Talibã assumiu o poder, milhões de afegãos deixaram o país, fugindo do regime autoritário. Em Setembro do mesmo ano, o governo brasileiro publicou uma portaria interministerial que autorizava o visto temporário e a residência por motivos humanitários.