Primeira parcela do 13º salário de Mesquita paga nesta sexta (14)

A Prefeitura de Mesquita anunciou para essa sexta-feira, 14 de julho, o pagamento da primeira parcela do 13º salário referente ao ano de 2023. A medida afeta os servidores, entre efetivos, comissionados e contratados temporários do governo municipal.



“Fizemos uma engenharia financeira para antecipar esse pagamento, pois sabemos da importância desse dinheiro na vida do nosso servidor. A gente não pode esquecer que as pessoas são a alma de qualquer organização, seja ela pública ou privada", valoriza o secretário municipal de Governança de Mesquita, Fabio Baiense.



Segundo ele, o pagamento envolve um total de R$ 3.714.264,61. O valor pago é referente ao período trabalhado por cada servidor entre janeiro e junho deste ano.



Aposentados e pensionistas



Os aposentados e pensionistas do MesquitaPrev, o regime previdenciário da Prefeitura de Mesquita, já receberam no dia 6 de julho, quinta-feira passada, a primeira parcela do 13º salário. No total, a medida beneficiou 267 pessoas. O valor total utilizado na quitação foi de R$ 358.499,04.