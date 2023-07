Meritienses marcaram presença na quinta edição do Programa Prefeitura no seu Bairro

Neste fim de semana, a ciclovia de São Mateus recebeu a quinta edição do Programa Prefeitura no seu Bairro. O evento, que durou dois dias, é uma grande ação social da Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado. A próxima edição está prevista para acontecer em agosto, no bairro de Coelho da Rocha.



A colaboração entre estado e município se deu por meio de pedido e articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde, que esteve presente no evento.



“Nosso objetivo é levar uma melhor qualidade de vida para os moradores de periferias e áreas mais carentes do nosso município. O morador tem dificuldade para chegar mais próximo dos equipamentos públicos, então quando levamos os serviços até a população fica muito mais fácil. Hoje, o morador de São Mateus, por exemplo, não precisa mais se locomover até o Centro de Vilar dos Teles para retirar a segunda via de algum documento”, contou Valdecy da Saúde.



Ainda segundo o parlamentar, a união de serviços de todas as pastas em um só endereço facilita e dá mais comodidade ao cidadão meritiense. Ao todo, dez pastas participaram da ação.

Autoridades e representantes marcaram presença no evento PMSJM



As Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Educação, Cultura e Turismo; Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio; Governo, Ordem Pública, Defesa Civil e Trânsito; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Saúde e Subsecretaria da Melhor Idade e também Secretaria Estadual de Educação, Poupa Tempo, Procon, Águas do Rio e Detran atenderam a população com emissão de documentos como 2ª via de certidão de nascimento e de casamento, cartão do SUS, carteira do idoso, parcelamento da dívida ativa, regularização e consulta de dados de CPF, orientações sobre aquisição da carteira de trabalho digital, histórico escolar da rede pública e privada; vacinação contra gripe e covid, ônibus ginecológico e odontológico, atendimento com médico pediatra, vacinação antirrábica para pets e muitos outros serviços.



Desde a primeira edição do programa, realizada no Morro do Prefeito em julho de 2021, mais de 70 mil atendimentos foram realizados.