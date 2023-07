Mais de 70% dos brasileiros já tiveram contato com golpes on-line, aponta pesquisa

De acordo com a pesquisa da da NordVPN, 71% dos brasileiros tiveram contato com ao menos um crime virtual em 2022. Destes, 37% sofreram mais de uma ameaça no ano. O estudo também revela que a maior preocupação dos brasileiros são as fraudes financeiras envolvendo o Pix — para 75% dos entrevistados, esse tipo de golpe é considerado grave.

"15% dos brasileiros foram pessoalmente afetados por fraudes financeiras usando pagamentos através do Pix no ano passado", afirma Daniel Markuson, especialista em segurança digital da NordVPN. "Além disso, a mesma quantidade de pessoas foi vítima de lojas falsas na internet e tiveram suas informações de cartão de banco roubadas", completa.

Para evitar cair em golpes online, algumas dicas são essenciais. Confira:

- Sempre desconfie de promoções muito atraentes ou com senso de urgência. Na dúvida, sempre confira a oferta nos canais oficiais da empresa;

- Confira se a URL do site é a oficial da empresa que ele diz ser;

- Não forneça seus dados pessoais ou de login antes de ter certeza de que um site é confiável;

- Se receber o contato de um amigo ou familiar pedindo dinheiro, ligue para a pessoa antes de fazer qualquer transferência;

- Sempre habilite a autenticação de dois fatores nas plataformas e redes sociais nas quais têm conta;

- Não clique em links recebidos por email, WhatsApp, SMS ou redes sociais sem ter certeza de que eles são confiáveis;

- Use senhas fortes e diferentes para cada serviço. Assim, se a informação de uma plataforma for roubada, os criminosos não terão acesso a todas as suas contas;

- Utilize antivírus em todos os seus dispositivos, inclusive no celular.