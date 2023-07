Colisão entre carro e moto deixa dois mortos

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou duas pessoas mortas neste sábado, 15, na rodovia PA-150, no Pará. Os veículos trafegavam em sentidos opostos em uma rodovia quando colidiram. As vítimas do acidente são duas mulheres que estavam na motocicleta.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista que dirigia o carro. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que "apura um acidente de trânsito com duas vítimas fatais ocorrido na PA-150. Um casal, que estaria em um dos veículos envolvidos no acidente, será ouvido".

A reportagem do jornal O Dia também entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e aguarda o retorno para mais informações sobre o acidente.