Quatro pessoas morreram em acidente entre carro e caminhão

Quatro pessoas morreram após um acidente entre um carro e um caminhão neste sábado, 15, na BR-116, no trecho de Santa Terezinha, cidade a cerca de 210 km de Salvador. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



As causas do acidente não foram divulgadas e nem se as vítimas eram todas ocupantes do carro, já que a cabine do veículo de carga ficou destruída.

Testemunhas que passavam pelo local na hora do ocorrido afirmam que o caminhão tombou e a cabine ficou em cima do veículo de passeio. Porém, ainda não há informações se o tombamento ocorreu por causa de uma batida, ou se o motorista do caminhão atingiu o carro ao virar na rodovia.

Perigo

Este é o segundo acidente grave, com mortos, registrado na BR-116, na Bahia, entre sexta (14) e este sábado. O outro ocorreu na noite de sexta, mas no km 375, na região de Serrinha, cidade a cerca de 180 km de Salvador e a 168 km de Santa Terezinha.