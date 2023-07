Hospital Albert Schweitzer realizou mil cirurgias ginecológicas em um ano de serviço

Rio - O Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, chegou à marca de mil cirurgias ginecológicas após um ano da implantação do serviço da especialidade, que faz parte das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio com objetivo de reduzir as filas do Sistema de Regulação (Sisreg) da capital. O feito foi alcançado neste mês de julho.

A subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, Teresa Navarro, falou sobre a importância da interação da rede para ofertar cada vez mais serviços à população carioca.

"Os hospitais e maternidades do município do Rio atuam de forma conjunta para aumentar a produção cirúrgica, com objetivo de diminuir o tempo de espera pelas cirurgias eletivas na cidade", explicou.

A redução da fila de cirurgia ginecológica depende de fatores como a disponibilidade de recursos (consultas, exames e cirurgias), a capacidade de atendimento dos hospitais e ambulatórios, e a priorização dos casos mais urgentes.

No Hospital Albert Schweitzer, as pacientes são agendadas a partir da oferta de vagas no Sisreg para a especialidade. Desde a implantação do serviço, foram realizadas 7.414 consultas, entre primeiro atendimento e retornos.

"Eu tinha um grande fluxo que, às vezes, me impedia até de sair de casa. Isso acarretou grandes transtornos, porque não afetava apenas a saúde física, mas também a minha rotina diária e o meu psicológico", relatou Maria de Lourdes Pereira, a milésima paciente operada na unidade.

"Fiquei muito feliz, pois eu não sabia que resolveria tão fácil. Após o meu atendimento na clínica da família, em fevereiro, já fui encaminhada no mês seguinte para a primeira consulta no serviço de ginecologia do Hospital Albert Schweitzer. E após a entrega de todos os exames, minha cirurgia foi agendada em uma semana. Estou muito satisfeita e feliz com o atendimento, e também por estar saindo daqui com o meu problema resolvido", concluiu.