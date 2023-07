Caminho dos Pescadores, na Zona Sul, é reaberto após fim da ressaca do mar

Rio - Após ser interditado pelo Corpo de Bombeiros, o Caminho dos Pescadores, na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, foi reaberto na manhã deste domingo (16), após o fim do aviso de ressaca da Marinha do Brasil.



O local precisou ser fechado preventivamente porque, segundo a advertência da Marinha, ondas de 2,5 a 4m poderiam atingir a orla da cidade até as 6h deste domingo.



Com manhã de sol, cariocas e turistas aproveitaram o tempo estável para curtir as praias da Zona Sul e a vista que a região oferece.



Além disso, de acordo com o Climatempo, o domingo será de sol o dia inteiro. No decorrer da tarde, haverá aumento de nebulosidade, por conta da aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano, com previsão de chuvisco e chuva fraca de forma isolada entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira (17). Mas o calor continua, com máxima de 29°C. A mínima cai para 12°C.



O guia de turismo Eduardo Diógenes esteve no local com um grupo de 54 capixabas. Segundo ele, os moradores do Espírito Santo vieram em uma excursão escolar conhecer o Rio de Janeiro e foi até o Caminho dos Pescadores após tomar conhecimento de que já havia sido reaberto.



"Eu só fui até o local porque sabia que não estava interditado. Tanto no final, no forte de Copacabana, como no começo, no Caminho dos Pescadores, são pontos que os turistas gostam de conhecer", destacou.



O guia ainda conta que observa as condições do mar antes de levar os turistas ao local. "O mar, no período de final de março até final de agosto tem esse problema de tempestades e a gente tem que prestar atenção e observar as condições.



Para ele, esse é um destino que não pode deixar de estar em seu roteiro. "O Caminho dos Pescadores é maravilhoso. A Zona Sul é realmente linda, um lugar inspirador".

Já a professora Monica Marraccini é moradora do Leme há quase 23 anos e assume que o local é quase sempre o destino de suas caminhadas.



"Um grande privilégio. Morei muito tempo em Berlim, uma cidade incrível mas sem muito afago do sol e longe do mar, e nunca deixei de valorizar esta proximidade. Também leio e escrevo e visito sempre a estátua de Clarice que considero uma das mais originais vozes da literatura internacional", expôs.



De acordo com ela, apesar da região não estar bem sinalizada, o mar não parecia apresentar tantos perigos.



"Não me lembro de ter visto [a sinalização]. Nas últimas vezes estava bem sinalizado, mas o risco agora me parece bem limitado", disse.



A ressaca do mar chegou ao fim na manhã deste domingo, depois de ser prorrogada pela Marinha do Brasil por mais um dia. O fenômeno é consequência de um ciclone extratropical que passou pelo sul do Brasil, causando destruição e alagamentos em diversas cidades. O vendaval e as fortes chuvas causaram a morte de quatro pessoas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Confira a previsão do tempo para a semana



A chuva não acontece na segunda-feira (17), dia que o céu ficará nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima chega a 27º C e a mínima a 14º C.



