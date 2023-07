PGR diz que ‘tomará medidas cabíveis’ sobre agressões a Moraes

O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, afirmou que pediu informações à Polícia Federal (PF) sobre a hostilização sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o filho em Roma, na Itália. Aras ainda disse que o Ministério Público Federal (MPF) "tomará medidas cabíveis" sobre o caso.

Em nota nas redes sociais, O PGR afirmou que, "tão logo soube do ocorrido", se solidarizou com Moraes. "Aras considera repulsiva essa agressão, que se agrava — segundo ele — ao atingir a família do ministro", diz o comunicado.

Na sexta-feira, 14, Moraes foi xingado e teve seu filho agredido por um dos suspeitos . O magistrado participou do Fórum Internacional de Direito da Universidade de Siena. Enquanto aguardava o voo, o ministro foi abordado pelos brasileiros e ouviu as ofensas e palavras de baixo calão.

Uma mulher chamou o ministro do STF de “bandido, comunista e comprado”. Outros dois homens, identificados como Alex Zanatta e Roberto Mantovani Filho aderiram ao coro.

No sábado, 15, a PF instaurou um inquérito para investigar três pessoas que hostilizaram o ministro. A corporação não informou se pretende ouvir os suspeitos nos próximos dias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ligou para Moraes, prestou solidariedade e garantiu uma investigação assídua da corporação.