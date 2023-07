Dois homens são mortos durante tiroteio em Madureira

Rio - Na madrugada deste domingo (16), dois homens morreram durante um tiroteio em Madureira, na Zona Norte da cidade. As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiram.

Por volta das 4h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de um homem baleado na Rua Guarapari, próximo ao Madureira Shopping, mas a vítima já havia sido retirada. De acordo com a Polícia Militar, criminosos entraram em confronto na região do Morro do Cajueiro e do Morro da Congonha. Com isso, dois suspeitos foram baleados e mortos. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

No início da manhã, moradores relataram uma intensa troca de tiros na região. "Desde 4h30, estou ouvindo muito tiro! Parece guerra", relatou um perfil nas redes sociais. "Está 'brabo', estão jogando até granada", disse outra usuária.

A troca de tiros teria acontecido por conta de um confronto entre traficantes do Complexo da Serrinha e criminosos do Morro do Cajueiro. Até o momento, não há confirmação se o tiroteio tem relação com o assassinato na Rua Guarapari.