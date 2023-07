Bebê de dois anos engasgado é salvo pela PRF em Duque de Caxias

Rio - Um bebê de dois anos que estava engasgado foi salvo por policiais rodoviários federais na noite deste sábado (15), na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PRF, uma equipe foi abordada pelos pais do bebê, que desceram do veículo pedindo socorro.

Ainda segundo a corporação, os policiais perceberam que havia algo obstruindo as vias aéreas do pequeno, que já estava desacordado, e iniciou os procedimentos pré-hospitalares.



Um dos agentes realizou a manobra de Heimlich até o bebê responder aos estímulos. Aos poucos, ele voltou a respirar e foi encaminhado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caixas.

A PRF informou que quando o pequeno deu entrada na unidade os movimentos respiratórios já haviam sido retomados e ele estava com os olhos abertos.



A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.