Motorista de aplicativo é encontrado morto na Zona Oeste

Rio - Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã deste domingo (16), na Rua Doutor Bernardino, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Gilson Francisco, conhecido como Tico, tinha 48 anos e estava sendo procurado por familiares desde o fim da tarde de sábado (15), quando foi visto pela última vez, trabalhando na região.

"Ele acabou de ganhar um neto, o meu filho. Ele era super animado, família, amoroso... Amava curtir a vida e viajar. O que mais me dói é saber que um dos amores da vida dele, o meu filho, pode não lembrar dele e não vai realizar tudo que ele planejava", desabafou Kathlyn Castro, de 25 anos, filha da vítima.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram Gilson já morto dentro do veículo. O corpo dele estava com diversas marcas de tiro. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia na área. A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias e autoria do crime.



De acordo com relatos de testemunhas, criminosos teriam dado ordem de parada ao motorista. Em seguida, começaram a atirar em direção ao veículo, atingindo a vítima.

"Só espero saber de fato o que aconteceu, quem fez. E que seja punido", concluiu a filha.

O corpo de Gilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Até o momento, não há informação sobre o local e a data de sepultamento. Além de Kathlyn, ele deixa outros dois filhos, de 18 e 12 anos.