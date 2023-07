Rio inaugura ponto de vacinação no Aeroporto Santos Dumont

Rio - A partir desta segunda-feira (17), o Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade, vai receber um novo ponto de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O posto vai disponibilizar doses de imunizante contra covid-19, gripe, hepatite B e febre amarela, além da vacina triviral.



O ponto está sendo montado próximo aos portões B e C, onde vai funcionar nos trinta primeiros dias, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h. Após o período, o posto será colocado no segundo andar, covid-19, gripe, hepatite B e febre amarela, além da vacina triviral.



Segundo a SMS, a pasta tem tem investido em parcerias para promoção do acesso à vacinação, levando os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas. Ambas as instalações vão ficar na área de livre acesso, podendo, desta forma, atender todas as pessoas que passem próximo ao aeroporto e queiram aproveitar a oportunidade para se proteger contra doenças.



Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. A vacina da gripe está disponível para a população a partir dos seis meses de idade. Já em relação aos demais imunizantes, é necessário a comprovação da situação da imunização.