Lula desembarca na Bélgica para cúpula entre Celac e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou por volta das 11h deste domingo, 16, em Bruxelas, na Bélgica para participar da Cúpula Celac-União Europeia, que terá início nesta segunda-feira, 17.



De acordo com Lula, a viagem "será um espaço importante para aprofundarmos relações entre nossas regiões. Dias de muito trabalho pelo desenvolvimento do Brasil". O presidente também afirmou que irá "reforçar as relações entre a América Latina e a Europa".



O evento ocorrerá nos dias 17 e 18 de julho e cerca de 60 líderes estrangeiros são esperados no encontro. Segundo o Planalto, o Brasil levará propostas de combate à fome, desafios ambientais, reforma do sistema financeiro internacional, combate às mudanças climáticas, transição energética, enfrentamento ao crime organizado transnacional e o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.



Lula deve ainda tratar assuntos do Mercosul com a União Europeia, como o acordo de livre-comércio entre os países do bloco europeu com a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai.



O chefe do Executivo e a primeira dama, Janja da Silva, foram recebidos no hotel por um grupo de maracatu, com membros de Recife, Fortaleza e Goiânia.