Quinta da Boa Vista recebe exposição do Instituto Vital Brazil

Rio - Uma exposição do Instituto Vital Brazil (IVB) leva, neste domingo (16), animais peçonhentos vivos à Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O evento "Domingo com Ciência" é organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência (SBPC) e tem o objetivo de celebrar o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador com diversas atividades educativas.



A edição deste ano é a primeira depois da pandemia. Na última, em 2019, foram mais de 250 atividades para o público. O evento conta também com a exibição de experimentos científicos e de questões científicas de interesse geral, assim como apresentações culturais.



Para o vice-presidente do IVB, Anderson Carlos Mattos, a presença do instituto no evento é importante para trazer atenção aos conhecimentos científicos que dizem respeito à saúde e ao meio ambiente. "Nós do IVB sempre reforçamos que todo ser vivo que existe na natureza possui a sua função para a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado, além disso, estes animais são de grande importância para o progresso da ciência e das tecnologias ligadas à saúde", explica.



O farmacêutico Gabriel Mascarenhas, de 27 anos, soube da exposição através das redes sociais e achou muito interessante. "Achei muito legal e recomendo, ainda mais para o público infantil, porque tem várias atividades lúdicas e ensinamentos. Essa exposição mostra o quanto a ciência é importante no nosso dia a dia", disse.

Gabriel foi ao evento acompanhado da namorada, a estudante Isabella Menezes, de 24 anos, que também gostou e pretende voltar outras vezes. “É uma estrutura que chama a atenção da criançada, todas estavam super entretidas e cada stand tem uma atividade. E o melhor, é que é interessante para os pais também. Tomara que tenha outras vezes e chame a atenção de mais pessoas", afirma.

O Museu Nacional também participa do evento com atividades como a exposição de mamíferos, visita guiada ao herbário nas dependências do Museu, digitalização de peças do acervo, jogos que apresentam as atividades científicas de forma lúdica, entre outras.



O evento, que teve início às 9h e vai até às 16h, é uma realização da SBPC, da Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia na América Latina e no Caribe (RedPOP) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro e mais 26 instituições científicas estaduais e nacionais.

Vacinação na Quinta da Boa Vista

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também está no evento com umcontra a Covid-19, Gripe e Hepatite B. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população.

Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra Covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. Nos pontos de vacinação, o imunizante da gripe estará disponível para adolescentes a partir dos 12 anos.