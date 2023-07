Número de mortos após inundações na Coreia do Sul sobe para 37

As fortes chuvas que caem sobre a Coreia do Sul seguem fazendo mais vítimas. Segundo o governo, o número de mortos subiu para 37 e outras oito permanecem desaparecidas após inundações e deslizamentos de terra.

Segundo a agência de notícias 'Yonhap', a maior parte das fatalidades aconteceram no sudeste da província de Gyeongsang do Norte, onde 19 pessoas morreram por conta dos deslizamentos de terra. As autoridades ainda buscam por oito pessoas na região.



Por todo o país, ao menos 35 pessoas ficaram feridas em decorrência das fortes chuvas, e cerca de nove mil pessoas em 14 cidades tiveram de deixar suas casas por risco de desabamento e pelo menos 80 rodovias foram destruídas ou danificadas. De acordo com o ministério da agricultura sul-coreano, quase 20 mil hectares de fazendas ficaram alagados.



Nesta manhã, as autoridades locais resgataram um ônibus que ficou preso em um túnel subterrâneo na cidade de Onsong, todos os nove ocupantes do veículo morreram. O túnel possui 685 metros de extensão e foi inundado após o colapso das barreiras de contenção dos rios da região. As autoridades estimam que 15 veículos ainda estejam no túnel.



Os serviços meteorológicos afirmam que as chuvas devem seguir castigando o país. Nas províncias de Jeolla do Sul e Gyeongsang do Sul devem receber um volume de chuva de 50 milímetros por hora, além de um adicional de 300 mm até terça-feira, 18.

As autoridades locais ainda emitiram um comunicado avisando a população de toda a Coreia do Sul de que o risco de deslizamentos por quase todo o território é o mais alto possível. Somente na ilha de Jeju, o risco não é grave.

Segundo o ministério da defesa sul-coreano, 472 militares foram disponibilizados para auxiliar nos resgates e auxiliar nas operações.



De acordo com a Administração Meteorológica Coreana (KMA), os 489 milímetros de chuva que caíram no país desde junho, são 30% a mais do que nos anos anteriores.