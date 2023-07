Planalto divulga agenda de Lula na Bélgica

O Palácio do Planalto divulgou na tarde deste domingo, 16, a agenda completa do presidente Luz Inácio Lula da Silva em Bruxelas, na Bélgica, onde ele está desde a manhã para participar da III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), que será realizada nesta segunda, 17, e terça-feira, 18.



Na segunda-feira, o primeiro compromisso de Lula é um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 9h, no horário local (4h em Brasília). Logo depois, Lula participa da sessão de abertura do fórum empresarial União Europeia-América Latina e, ainda pela manhã, tem reunião com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.



No começo da tarde da segunda, Lula tem encontro com o rei dos Belgas, Filipe, e com o primeiro-ministro do Reino da Bélgica, Alexander de Croo, e reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.



A partir das 15h30, Lula estará nos eventos da Celac-UE. Primeiro, participa da cerimônia de boas-vindas às delegações da Celac, depois da abertura da III Cúpula Celac-UE. À noite, ele participa de recepção com apresentação musical e jantar de gala



Na terça-feira, 18, o presidente tem café da manhã com lideranças de partidos progressistas; participa da sessão plenária da III Cúpula Celac- UE; tem almoço de trabalho e, por último, reunião com a primeira-ministra do Reino da Dinamarca, Mette Frederiksen.



Na quarta-feira, 19,, antes do retorno ao Brasil, Lula concede entrevista coletiva no Hotel Wiltcher's Steigenberger, às 8h30, no horário de Bruxelas (3h30 de Brasília).