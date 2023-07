Suspeito de hostilizar Moraes nega acusações à PF

O corretor de imóveis, Alex Zanatta, negou ter atacado o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira, 14, no aeroporto de Roma. Ele prestou depoimento à Polícia Federal, em Piracicaba, neste domingo, 16. Zanatta chegou à sede da P F por volta das 10h. O depoimento durou cerca de 2h, segundo as autoridades.O advogado Ralph Tortima Filho disse aos jornalistas que o corretor negou ter hostilizado Moraes e afirmou não ter presenciado a agressão física ao filho do ministro. Além dele, o empresário Roberto Mantovani Filho e sua mulher, Andréia Mantovani, devem prestar depoimento.Zanatta e o casal Mantovani são acusados de proferir ofensas contra Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. Moraes aguardava um voo após participar do Fórum Internacional de Direito.O ministro do STF foi chamado de “bandido, comunista e comprado” pelo grupo. O filho de Moraes ainda foi agredido fisicamente, segundo as autoridades.