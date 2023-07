Irã volta a impor que mulheres usem véu após onda de protestos

As autoridades do Irã anunciaram neste domingo, 16, uma nova campanha de patrulha para forçar as mulheres a usarem véu em local público. A polícia da moral volta às ruas 10 meses depois que uma jovem foi morta sob a acusação de ter violado o código de vestimenta, desencadeando protestos em todo o país.



"A partir de hoje, a polícia — em patrulhas de carro e a pé — vai alertar e punir as pessoas que, infelizmente, desobedecem as ordens e continuam desrespeitando o código de vestimenta", afirmou o porta-voz da polícia, Said Montazeralmahdi, citado pela agência Tasnim.



O anúncio acontece 10 meses após a morte, em 16 de setembro de 2022, da curda iraniana Mahsa Amini, que tinha apenas 22 anos e foi detida pela polícia da moral sob a acusação de ter violado o código de vestimenta da República Islâmica, que obriga as mulheres a usar o véu em público.

A polícia recuou em grande parte após a morte da jovem, enquanto as autoridades lutavam para conter protestos em massa pedindo a derrubada da teocracia que governou o Irã por mais de quatro décadas.