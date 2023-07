Plataforma recebe inscrições para 48 bolsas integrais de graduação

A plataforma de cursos gratuitos Eu Capacito, em conjunto com a Deloitte, organização especializada em serviços profissionais, está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai conceder 48 bolsas de estudos integrais para graduação em Administração com ênfase em Transformação Digital. O objetivo é capacitar jovens de baixa renda de todo o Brasil. As candidaturas devem ser feitas pela internet até o dia 23.A graduação tem oito semestres, é 100% on-line e com aulas ao vivo. Para participar, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: idade entre 17 e 30 anos, Ensino Médio completo cursado em escola pública, não possuir Ensino Superior completo nem estar cursando graduação. Também é necessário ter acesso a um computador com conexão à internet para acompanhamento do curso e ter interesse na área.A iniciativa já concedeu anteriormente 52 bolsas de estudos integrais e faz parte do Programa de Formação de Administradores de Empresas, apoiado pela Deloitte. As aulas serão oferecidas pela Faculdade Trevisan Escola de Negócios e a previsão de início é em 21 de agosto. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas no site da instituição de ensino.O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição e questionário socioeconômico, vestibular e avaliação final, conforme regulamento. Somente a aprovação no vestibular não é garantia de bolsa. Para se candidatar, o interessado deve acessar o link com o formulário