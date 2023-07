Tribunal de Justiça do Rio nega pedido de relaxamento de prisão de miliciano da Zona Norte

Rio – A Justiça do Rio (TJRJ) negou o pedido de relaxamento de prisão de André Costa Barros, o André Boto, preso desde 20 de agosto de 2021 , acusado de integrar uma organização criminosa que extorquia comerciantes e moradores dos bairros Curicica, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, na Zona Oeste.

Em 2021, o miliciano chegou a fazer uma harmonização facial para despistar a polícia, mas não deu certo. Ele foi preso em flagrante por policiais do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. À época, contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

O habeas corpus pedia relaxamento da prisão ou substituição por medida cautelar, alegando suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo de prisão preventiva e sem reavaliação da medida.

Na decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a justiça informou que "o primeiro representado pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito; o segundo, dentre outros, diante da gravidade dos fatos e indícios da constância da organização criminosa. A prisão provisória, neste momento, é imprescindível à garantia da ordem pública, proteção da sociedade e aplicação da lei penal, notadamente porque o feito se encontra em fase inicial, com apresentação da defesa prévia. Constrangimento não verificado. Ordem denegada".



O miliciano também é investigado pela construção de prédios do grupo paramilitar do qual ele seria um dos integrantes. Em dezembro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, a polícia interditou a construção de um prédio com 37 unidades. A obra não tinha responsável técnico e não tinha autorização dos órgãos competentes. As vendas renderiam aos proprietários cerca de R$ 12 milhões.