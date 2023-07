Policial civil e policial penal ficam feridos após trocarem tiros em uma briga, em Vista Alegre

Rio – Um policial civil e um policial penal federal ficaram feridos, neste domingo (16), após uma briga, no bairro Vista Alegre, na Zona Norte, em que dispararam tiros um contra o outro.

Uma equipe do 41°BPM (Irajá) estava em uma ação na Rua Barão de Melgaço, quando ouviram tiros vindos da Rua Santa Luz, foram ao local e flagraram o agente federal Landerson Ferreira de Souza baleado no ombro e no pescoço, enquanto o policial civil Walmir dos Santos Dias estava com um tiro na perna. Ambos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Walmir já recebeu alta hospitalar e Landerson segue internado com quadro clínico estável.

A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).