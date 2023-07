Carta aos leitores do MEIA HORA de 17 de julho de 2023

- Motorista de aplicativo é morto a tiros na Praça Seca



- Intenso tiroteio termina com dois mortos na Zona Norte



- Organizadas de Fla e Flu se envolvem em confusão na Penha



- Policial civil e policial penal ficam feridos após trocarem tiros



- Pai e filha são presos por homicídio doloso após agredirem médica e paciente morrer



- Fla e Flu empatam em clássico polêmico no Maracanã



- Romário tranquiliza fãs após internação às pressas: 'Tem dado certo'



- Deborah Secco usa biquíni fininho e exibe boa forma em praia do Rio