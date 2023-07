'Não sei como será minha vida sem ele', lamenta filha de motorista de aplicativo encontrado morto dentro de carro

DIA que não sabe como será a sua vida sem o pai: "Estou muito mal, só queria que tudo isso fosse mentira. Ele foi o melhor papai que alguém poderia ter. Ele foi meu herói. Um bom pai, filho, padrinho e um vovô perfeito. Ele era incrível. Quem conheceu teve um privilégio!”, afirmou a administradora e atriz. O velório de Gilson será nesta segunda-feira (17), às 13h, e o sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Rio – Kathlyn Castro, de 25 anos, filha de Gilson Francisco de Castro Junior, motorista de aplicativo encontrado morto a tiros na Praça Seca , na manhã deste domingo (16), afirmou aoque não sabe como será a sua vida sem o pai: "Estou muito mal, só queria que tudo isso fosse mentira. Ele foi o melhor papai que alguém poderia ter. Ele foi meu herói. Um bom pai, filho, padrinho e um vovô perfeito. Ele era incrível. Quem conheceu teve um privilégio!”, afirmou a administradora e atriz. O velório de Gilson será nesta segunda-feira (17), às 13h, e o sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste.

Além de Kathlyn, Gilson deixa outros dois filhos, de 18 e 12 anos. Mãe de Noah, que fará 9 meses na próxima quinta-feira (20), único neto de Gilson, Kathlyn disse querer justiça das autoridades e que está sendo um momento difícil também para os irmãos menores: "Está difícil demais para nós três. Ele era perfeito para nós", disse, emocionada.



Gilson foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã deste domingo (16), na Rua Doutor Bernardino, na Praça Seca, Zona Oeste. Gilson Francisco, conhecido como Tico, tinha 48 anos e estava sendo procurado por familiares desde o fim da tarde de sábado (15), quando foi visto pela última vez, trabalhando na região. Gilson foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã deste domingo (16), na Rua Doutor Bernardino, na Praça Seca, Zona Oeste. Gilson Francisco, conhecido como Tico, tinha 48 anos e estava sendo procurado por familiares desde o fim da tarde de sábado (15), quando foi visto pela última vez, trabalhando na região.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram Gilson já morto dentro do veículo. O corpo dele estava com diversas marcas de tiro. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia na área. A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

De acordo com Wellington, sogro de Gilson, havia uma blitz de criminosos no local, Gilson deu ré e bateu com o carro em uma árvore. Em seguida, os homens começaram a atirar em direção ao veículo, atingindo a vítima.