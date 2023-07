Morre prefeito de Cabo Frio aos 78 anos

Rio - O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino (PDT), morreu na madrugada desta segunda-feira (17), aos 78 anos. O chefe do executivo do município da Região dos Lagos lutava contra um câncer no fígado. A informação foi confirmada pela prefeitura, em uma nota de pesar publicada na manhã de hoje. O político deixa a esposa, duas filhas e um neto. O velório teve início às 9h, no Palácio das Águias, e às 15h, será realizada missa de corpo presente, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Santa Izabel.

Na última sexta-feira (14), José Bonifácio havia pedido licença médica de 90 dias por conta do tratamento contra a doença, e a vice-prefeita, Magdala Furtado (PL), passaria a assumir suas funções nesta segunda-feira. O prefeito tinha recebido alta hospitalar no dia 10 de julho, após passar dez dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio, onde recebeu reforço nutricional em combate aos efeitos colaterais das sessões de quimioterapia.



O político já havia se tratado contra um câncer no pâncreas, descoberto em 2018. Em uma entrevista coletiva para anunciar sua pré-candidatura à Prefeitura de Cabo Frio, em dezembro de 2019, ele anunicou que estava curado da doença. Entretanto, precisou retomar a quimioterapia por conta do aparecimento da doença no fígado. Entre julho de 2021 e abril de 2022, precisou ser afastado do cargo para a retirada de um nódulo do órgão.



Autoridades lamentam



Na manhã de hoje, o governador Cláudio Castro divulgou uma nota de pesar pela morte de José Bonifácio. "É com tristeza que recebo a notícia da perda do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino. Economista e político de destaque, com uma vida dedicada ao serviço público, teve suas qualidades demonstradas, na prática, na cidade que liderou por três mandatos e também serviu como vereador. Além de ter sido um importante deputado para o Rio, prestou relevantes serviços ao Estado. À família e aos cabofrienses manifesto meus sentimentos e solidariedade por essa perda".

É com tristeza que recebo a notícia da perda do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino. Economista e com uma vida dedicada ao serviço público, teve suas qualidades demonstradas, na prática, na cidade que liderou por três mandatos e também serviu como vereador. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) July 17, 2023

A vice-prefeita de Cabo Frio também utilizou as redes sociais para comentar a morte do político. "É com profundo pesar que recebo a triste notícia do falecimento do Prefeito José Bonifácio. Zé foi um exemplo de força e resiliência na luta pela vida. Nesse momento de tristeza quero desejar refrigério ao coração de todos os familiares e amigos do grande homem José Bonifácio", publicou Magdala Furtado.



O vice-presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Douglas Felizardo (Avante), lamentou a perda do prefeito. "Neste momento, somente o Espírito Santo para consolar os corações da família e amigos. Descanse em paz meu amigo!". Além dele, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (PL), se manifestou. "Meus pêsames pelo falecimento do prefeito José Bonifácio. Descanse em paz", disse o parlamentar.



Atualmente, além de chefe do executivo municipal, José Bonifácio era vice-presidente do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio de Janeiro, que lamentou a morte. "Com muito pesar, comunicamos o falecimento do companheiro José Bonifácio Novellino, prefeito de Cabo Frio (RJ). Ex-secretário do Governo Brizola e ex-deputado Estadual, Zezinho, como era conhecido, deixa um legado de dedicação à política e ao povo brasileiro", diz a publicação. O diretório nacional também divulgou uma nota de pesar.



"José Bonifácio foi um exemplo de líder trabalhista e dedicou sua vida à causa do povo. Membro fundador do PDT, ele deixou um legado marcante no cenário político da cidade em que nasceu (...) Seu compromisso com o bem-estar da população e sua parceria com o PDT foram características que o definiram como líder. Neste momento de profunda dor, expressamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e à população de Cabo Frio, que perde um líder dedicado e comprometido com a causa trabalhista. Que a memória e o legado de José Bonifácio Ferreira Novellino permaneçam como um exemplo de serviço público e inspiração para todos", destaca parte da publicação. Confira a íntegra ao final.



"Dia muito triste hoje. Perdemos José Bonifácio Novellino, amigo de mais de 30 anos e Prefeito de Cabo Frio (RJ). Sempre perseverante, lutou pela vida, lutou por sua cidade, por seu povo. Sua luta é exemplo para todos nós, sua vida é um legado de coerência e amor a seu semelhante. Siga em paz, amigo, e que Deus o receba como você merece, com as honras de um filho que sempre lutou", afirmou o presidente nacional do PDT, ministro Carlos Lupi.



"Que tristeza a morte de José Bonifácio, nosso querido companheiro de luta do PDT e um dos nomes mais marcantes da política. Obrigada por tantos ensinamentos e conversas. Vá em paz, meu amigo Zé (...) Hoje perdemos um político honrado e um companheiro querido. A história da Democracia e do Estado do Rio sempre será lembrada pela trajetória de José Bonifácio", declarou a presidente do PDT no Rio, deputada delegada Martha Rocha.



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, desejou solidariedade aos parentes e amigos do prefeito e à população cabofriense. "Hoje o Estado do Rio perdeu um grande homem público e um ser humano especial. Meus sentimentos aos amigos, familiares e ao companheiros do PDT. Minhas orações especialmente ao povo de Cabo Frio".

Biografia



José Bonifácio Ferreira Novellino era formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e exercia seu terceiro mandato como prefeito, tendo ocupado o cargo anteriormente entre 1977 e 1983 e 1993 e 1996. Nos anos 1973 até 1977, foi vereador do município, no período de 2005 a 2007, deputado estadual. O político também foi presidente do Procon-RJ, da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro (FIPERJ) e da Associação Comercial de Cabo Frio.



Em sua carreira, atuou ainda como diretor-geral do Departamento das Municipalidades do Governo do Estado; vice-prefeito de Arraial do Cabo e secretário municipal de Saúde da cidade, também na Região dos Lagos; gerente regional da Companhia de Eletricidade do Rio (CERJ); superintendente regional do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro; subsecretário adjunto dos Direitos do Consumidor na Secretaria de Estado da Casa Civil; e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca do Estado.



Nota do PDT



"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nobre companheiro trabalhista, José Bonifácio Ferreira Novellino, prefeito de Cabo Frio (RJ), ocorrido hoje (17). Renomado político e economista brasileiro, o pedetista lutou bravamente contra o câncer nos últimos anos.



Nascido na cidade que governava, em 14 de maio de 1945, José Bonifácio foi um exemplo de líder trabalhista e dedicou sua vida à causa do povo. Membro fundador do PDT, ele deixou um legado marcante no cenário político da cidade em que nasceu.



Com uma carreira política ilustre, o pedetista ocupou diversos cargos, sendo vereador e prefeito de Cabo Frio em três mandatos (1977 a 1983, 1993 a 1996 e 2021 a 2023). Seu compromisso com o bem-estar da população e sua parceria com o PDT foram características que o definiram como líder.



Além de sua atuação como prefeito, José Bonifácio desempenhou importantes papéis, incluindo a presidência do PROCON-RJ e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), bem como cargos no governo do estado, como diretor-geral do Departamento das Municipalidades. Seu incansável trabalho em prol do desenvolvimento de Cabo Frio foi amplamente reconhecido.



Nas eleições municipais de 2020, José Bonifácio foi escolhido pela população para voltar a liderar a cidade como prefeito, demonstrando a confiança e o apoio que recebeu. Sua visão trabalhista e seu comprometimento com as necessidades da comunidade fizeram dele uma figura exemplar na política local.



Neste momento de profunda dor, expressamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e à população de Cabo Frio, que perde um líder dedicado e comprometido com a causa trabalhista. Que a memória e o legado de José Bonifácio Ferreira Novellino permaneçam como um exemplo de serviço público e inspiração para todos."