Na Bélgica, Lula diz que Brasil quer aprofundar discussão climática com a União Europeia

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira (17), em Bruxelas, na Bélgica, que o país está interessando em discutir com a União Europeia (UE) temas como o clima e a transição para energias renováveis.



"Queremos aprofundar com a UE a discussão sobre a questão climática", declarou Lula durante um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Lula afirmou que apresentará em agosto um programa de desenvolvimento para o país, um plano que incluirá um "pacote sobre a transição energética".



O Brasil, garantiu Lula, "vai cumprir com sua parte na questão climática. Temos um compromisso de desmatamento zero até 2030 na Amazônia. É compromisso assumido, compromisso de fé".



O brasileiro, no entanto, pediu a Von der Leyen, que "a UE compreenda que na Amazônia sul-americana vivem 50 milhões de pessoas que precisam ter condições de sobrevivência digna e decente". A presidente da Comissão Europeia disse que a visita de Lula tem "uma dimensão histórica".



"Enfrentamos o desafio geracional da mudança climática. Por isto precisamos que nossos amigos próximos estejam do nosso lado em tempos de incerteza", afirmou.



"Eu saúdo o retorno do Brasil ao cenário internacional (...) É muito oportuno, e inclusive já deu um impulso positivo à associação estratégica entre nossas duas regiões", acrescentou.



Lula participará nesta segunda-feira e na terça-feira na III Cúpula de líderes da UE e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), o primeiro encontro entre os blocos desde 2015.



A questão dos compromissos contra o desmatamento e os temas ambientais viraram obstáculos nas demoradas negociações sobre um acordo comercial entre UE e Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai).



Em seu discurso, Von der Leyen disse que tem a ambição de "resolver as questões pendentes o mais rápido possível, para concluir o acordo".